Benjamin Mendy assolto da tutte le accuse di stupro | l’ex terzino del City non gioca dal 2021

(Di sabato 15 luglio 2023)è statoanche dalla duplice accusa die tentato. Il calciatore francese, exdel Manchester, a gennaio era stato dichiarato non colpevole di sei violenze e di un’aggressione sessuale. Ma la giuria non era riuscita a raggiungere un verdetto su due capi di imputazioni. Venerdì 14 luglio la giuria di Chester Crown Court, al termine di un processo durato tre settimane, lo ha definitivamente scagionato.era stato accusato di aver aggredito una donna di 24 anni nella sua villa a Mottram St Andrew, nel Cheshire, nell’ottobre 2020. Insieme a quella denuncia, ne erano emerse anche altre, compresa quella di una donna 29enne, per fatti risalenti a due anni prima. La polizia lo accusa degli stupri e di ...

Commenta per primo Paul Pogba ha voluto dedicare un pensiero, su Instagram, a, il francese ex Manchester City assolto a Londra dalla duplice accusa di stupro e tentato stupro. MESSAGGIO - 'Sono così felice per te fratello… tutte le persone che parlavano ...Memphis Depay infuriato sui social per il caso: ecco il messaggio dell'attaccante olandese Memphis Depay, sui social, si è sfogato per il caso, con l'esterno francese assolto dai 9 capi di imputazione per stupro e ...L'ex giocatore del Manchester Cityè stato assolto dalla duplice accusa di stupro e tentato stupro dalla giuria di Chester Crown Court, al termine di un processo durato tre settimane. Il 28enne francese era stato ...

Dopo due anni, il calvario di Benjamin Mendy sembra finito (almeno sul piano legale). L'ex terzino del Manchester City è stato dichiarato non colpevole dalla Chester Crown Court dopo la duplice accusa ...Arriva la decisione dei giudici che dopo l’accusa di violenza per il calciatore che era stato messo fuori rosa dal club. Periodo davvero complicato per il giocatore che dopo essere stato accusato di s ...