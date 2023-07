Benevento-Caserta | Fucci appoggia Mataluni | “Non molliamo”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La Valle Caudina è a rischio scomparsa sia da un punto di vista demografico sia dal punto di vista economico, inutile nasconderlo, e per evitare un futuro del genere l’unica possibilità è investire in infrastrutture. Lache è vitale per questo territorio”. Questa la denuncia social di Biagio Flavio, Presidente Confindustria Giovani, sulla situazione in Valle Caudina. In merito allo sfogo diè arrivato il commento dell’ex Assessore Regionale e avvocato Vittorioche con una nota stampa spiega: “Ho letto l’interessante post del Presidente Biagio Flavio. Buon sangue non mente. Il Presidente Biagio Flavio, senza che il mio dire voglia essere un amarcord, sulla ...