Belen | tutti commossi per la figlia Luna Marì | l’annuncio sui social

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 15 luglio 2023) Grande emozione perRodriguez:suiche riguarda suascioglie il cuore di. In questi ultimi giorni,Rodriguez è al centro dell’attenzione di. E lo è non solo per la sua terza, e presunta, separazione da Stefano De Martino, ma anche per la clamorosa decisione di Pier Silvio Berlusconi di non darle alcun ruolo nella prossima stagione televisiva. Dopo anni ed anni di militanza, quindi, la conduttrice argentina ha dovuto salutare Canale 5 e il suo pubblico, non perdendo occasione di ribadire quanto siano stati importanti questi anni trascorsi in Mediaset.diRodriguez commuove- Credits: Instagram ...