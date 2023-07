Belen | tam tam impazzito | De Martino addio | con chi la beccano | Foto

(Di sabato 15 luglio 2023) Tam tamsuRodriguez e Stefano De. I due si sono lasciati? A rafforzare il sospetto sono le immagini della festa di compleanno di Ignazio Moser che ha spento 31 candeline. Al party organizzato al Mimosa Polo Club, a Pogliano Milanese, a due passi dal capoluogo lombardo c'erano tutti i familiari e gli amici più stretti. Tutti con fidanzati o fidanzate al seguito. Ovviamente c'era la fidanzata di Ignazio, Cecilia Rodriguez,, e i genitori Veronica e Gustavo, quindi il fratello Jeremias con la compagna Deborah Togni. E attenzione, perché l'unico grande assente era proprio De. Secondo i fan della coppia Stefano in questo momento non ha impegni di lavoro, tanto che nei giorni scorsi è stato a Londra con il figlio Santiago (e senza). Non ...

