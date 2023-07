Belen Rodriguez | “nuovo fidanzato” al compleanno di Ignazio Moser? Il gossip dopo la presunta crisi con Stefano De Martino

non si cura dei pettegolezzi e festeggia in allegria i due anni della piccola Luna Marì .festeggia il secondo compleanno di Luna Marì Dal momento in cui il pubblico ha ...Pensavate che il gossip dietro la crisi tra i conduttori Stefano De Martino efosse finito qui E invece no. Spuntano infatti nuove indiscrezioni che vorrebbero la coppia non solo in difficoltà, ma addirittura in procinto di annunciare la chiusura. Cosa può aver ...Si infittisce il gossip che ha aggredito in questi giorni Stefano De Martino e, arricchendosi di nuovi dettagli che spingono a credere che la coppia stia davvero attraversando un momento nebuloso. Nelle scorse ore Ignazio Moser ha festeggiato 31 anni e per ...

In questi giorni si sta a lungo parlando di Belen Rodriguez e di Stefano De Martino. Secondo alcune malelingue del web infatti la coppia sarebbe nuovamente in crisi, e c’è anche chi giura che la showg ...Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato. La chiacchierata storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si arricchisce di un nuovo interessante colpo di scena. Che la coppia stesse attraversa ...