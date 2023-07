Beautiful | anticipazioni 16 luglio | Bill contro Ridge per Brooke Lei spera nel ritorno del marito

(Di sabato 15 luglio 2023)16(alle 14): nella puntata di domani rivedremoe Wyatt, che si recheranno da Liam. Lo Spencer sr starà dalla parte di, condannando il comportamento di. Lei, però…16difende, ma… A casa di Liam e Hope arrivanoe Wyatt e lui parla con loro di quello che è accaduto con Sheila e della verità sue Deacon che finalmente è venuta a galla (nella foto in basso, un indegli Spencer a “Il Giardino”). L’exdella Logan sosterrà che quello attuale avrebbe ...

: Taylor è fiera di Steffy Steffy è molto preoccupata per sua madre . La ragazza vorrebbe che Ridge tornasse presto a casa e confermasse a lei e a Taylor, di voler stare con ...: Li nasconde la verità. Finn è ancora vivo! Liam consiglierà a Steffy di chiamare Li e di parlarle di nuovo. La Forrester lo farà ma ignorerà che in quel momento la donna si ...Scopriamo tutte lesettimanali didal 10 al 16 luglio 2023 . Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 15 luglio 2023 Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 15 ...

Ecco le anticipazioni di Beautiful per le prossime puntate: Ridge ancora una volta diviso tra due donne, le due donne della sua vita ...Bill Spencer, tornato in città per stare vicino a Liam, avrà molto da dire su Ridge. Hope ascolterà e sarà furiosa con Spencer. I dettagli.