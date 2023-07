Beach volley | World Tour Azzurri fuori agli ottavi dal Challenge di Espinho! Nicolai Cottafava | che succede?

Leggi su oasport

(Di sabato 15 luglio 2023) L’Italia esce di scenadi finale deldi Espinho in Portogallo e suona l’allarme rosso per la coppia federale di punta composta da Paoloe Samueleche sembra aver smarrito la strada maestra in questa fase della stagione, a un anno dai Giochi Olimpici, a tre mesi dal Mondiale in Messico e in piena qualificazione per Parigi 2024. La coppia azzurra esce per la seconda volta consecutiva neglidi finale di une non riesce a risalire la china, lanciando segnali contraddittori.anche Lupo/Rossi in qualificazione, Bianchi/Orsi Toth nei gironi e Bianchin/Scampolidi finale.avevano iniziato bene la loro ...