Beach volley | Campionato Italiano 2023 Rottoli Piccoli la sorpresa di Beinasco! Caminati Martino inarrestabili

(Di sabato 15 luglio 2023) Non c’è tempo per riposare nella lunga estate italiana del. Dopo le due tappe Gold di Palinuro e Montesilvano, ad ospitare la quarta tappa deltricolore è la sabbia piemontese di Beinasco: oggi le sfide della prima giornata con tante sorprese e qualche conferma come quella di, già in semifinale nel torneo maschile e Frasca/Gradini che hanno raggiunto la semifinale e si confermano nel ruolo di favorite del torneo femminile. Tra gli uominipiazzano il tris di vittorie, battendo, tra gli altri, i campioni italiani Abbiati/Andreatta che faticano a trovare il giusto ritmo ed escono al terzo turno perdenti per mano di Seregni/Saccardi. L’altra coppia semifinalista è quella composta da Bigarelli e Podestà che ogni anno ...

... nuove aree gioco per bambini, il ripensamento delle recinzioni e della viabilità d'accesso di un'area sportiva che comprende anche i campi da tennis,, un campo da calcio dedicato alla ...BEINASCO - Proseguono gli incontri validi per la tappa dal Campionato Italiano Assoluto dia Beinasco in Piemonte. Nel tabellone maschile successo per la coppia Andreatta/Abbiati così come quella formata da Paolo Ingresso e Davide dal Molin nel primo match disputato sabato 15 ...Le attività di Rimini for Mutoko proseguono con i tornei ditennis,, il burraco e altre iniziative. riminiformutoko.it

Sand Volley: a Lignano Sabbiadoro 4 squadre a caccia del tricolore Tuttosport

Sabato mozzafiato sulla spiaggia friulana, prima semifinale nella storia per Vallefoglia e prima sconfitta nel 2023 per Casalmaggiore. Domani si gioca per il 28° scudetto del sand volley.LIGNANO SABBIADORO (UDINE) – Sabato mozzafiato sulla spiaggia friulana, prima semifinale nella storia per Vallefoglia e prima sconfitta nel 2023 per Casalmaggiore. La Finale per il 5° posto metterà di ...