Bayern Monaco | Tuchel | «Vogliamo sostituire bene Lucas Hernandez e non è un gran segreto…»

(Di sabato 15 luglio 2023) Thomas, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa del sostituto di. Le dichiarazioni Thomas, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa del sostituto di. Le dichiarazioni. PAROLE – «Hernández e non è unsegreto il nome di chi dovrebbe arrivare al suo posto. Per ora è meglio che io questo nome non lo faccia perché a volte potrebbe non aiutare nelle trattative, ma cercheremo di annunciarlo nei prossimi giorni».

Thomas Tuchel, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa del sostituto di Lucas Hernandez. Le dichiarazioni Thomas Tuchel, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa del sostituto di Lucas ...Commenta per primo Il tecnico delThomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa all'inizio del ritiro prima della tournée in Asia. A parte le parole su Kim ( QUI ), ecco tutte le sue dichiarazioni: 'Matthijs de Ligt si ...Commenta per primo Il tecnico delThomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa pre - ritiro: questo il passaggio su Kim del Napoli, obiettivo dichiarato: 'Vogliamo sostituire Lucas Hernández, non è più un segreto così ...

Il Bayern Monaco aspetta solo Kim Min Jae. A certificarlo è anche lo stesso Tomas Tuchel, allenatore dei tedeschi: «Vogliamo sostituire bene Lucas Hernández e non è un gran segreto il nome di chi ...Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa dal ritiro estivo del Bayern Monaco. L'allenatore tedesco ha fatto il punto sulla situazione in difesa dopo l'addio di Lucas Hernandez.