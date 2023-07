Bayern Monaco | occhi su Alvarez se salta Kane

(Di sabato 15 luglio 2023) Ilrimane in pressing su Harry, ma valuta le alternative per l'attacco. Come riporta Sky Sports Deutschland, il club...

Commenta per primo Ilrimane in pressing su Harry Kane , ma valuta le alternative per l'attacco. Come riporta Sky Sports Deutschland , il club bavarese ha messo gli occhi su Julian Alvarez del Manchester City ...Massimiliano Allegri (LaPresse) - calciomercato.itParliamo di Kyle Walker, 33enne del Manchester City di Guardiola in procinto di trasferirsi al. Accordo tra lui e i bavaresi, è stato ...Quindi sul difensore: l'obiettivo del Napoli è trovare un adeguato sostituto per Kim , che dovrebbe raggiungere presto ilnonostante qualche intoppo nello scambio dei documenti col club ...

Il trasferimento di Kim Min-jae al Bayern Monaco dovrebbe essere questione di giorni, anche perchè il calciatore ha già effettuato ...Uli Hoeness, dirigente del Bayern Monaco, ha fatto il punto sulla trattativa per Harry Kane, in predicato di approdare in Baviera: "Lui ha detto chiaramente ...