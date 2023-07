Bayern Monaco | anche Sadio Mané verso l’Arabia | trattativa con l’Al-Nassr

(Di sabato 15 luglio 2023)Saudita continua a farsi sentire nel calciomercato europeo e stavolta a farne le spese potrebbe essere il. I bavaresi in realtà hanno dato il benservito a, con il 31enne senegalese ex Liverpool che ha già ricevuto l’autorizzazione per trattare con altre squadre. Ecco quindi che sull’attaccante si è fiondato, stando a quando riportato da Bild: lapotrebbe chiudersi nei prossimi giorni. SportFace.

Commenta per primo Ancora incerto il futuro di Kyle Walker. Il difensore del Manchester City è molto richiesto sul mercato con ilintenzionato a fare sul serio per portarlo in Bundesliga. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Daily Mail , Pep Guardiola sta puntando il terzino francese dei campioni di ...L'ex Liverpool è stato autorizzato, infatti, a trattare con altri club in quanto non è più ritenuto essenziale per i progetti del. - foto LivePhotoSport - . pdm/red 15 - Lug - 23 12:38 ...Di mezzo c'è la Juventus , con Cristiano Giuntoli che deve prima vendere Dusan Vlahovic a PSG o. Lukaku, il silenzio e l'intrigo di mercato col Chelsea . Le offerte di Inter e Juventus ...

SI - Inter, sondaggio per Gravenberch: il Bayern Monaco apre al prestito del classe 2002 Fcinternews.it

Il 31 senegalese è in trattativa con i dirigenti dell'Al-Nassr.BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Sirene dall'Arabia Saudita anche per Sadio Mané.Mane-Bayern: un matrimonio durato poco. L'ala ex Liverpool è stata autorizzata, secondo la Bild, a trattare con i club della Saudi Pro League ...