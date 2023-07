Baseball | Serie A 2023 | San Marino pareggia la serie | bene Parma

(Di sabato 15 luglio 2023) Sanla. In occasione di gara-2 i Campioni d’Italia in carica hanno infatti sconfitto la Fortitudo per 5-3 nel turno del venerdì dedicato alla Poule Scudetto delladi. Un match molto combattuto quello delle due compagini, risolto soltanto nel finale dai ragazzi di Doriano Bindi, bravi a marcare ben quattro punti nel sesto inning, chiudendo dunque i conti con 5-3. Tutto facile poi perche, in scioltezza, ha superato per 0-4 Senago, trovando i punti-vittoria soltanto in una ripresa, precisamente nella quarta. Successo rotondo poi per Godo che in una partita a senso unico si è imposta per 11-0 su Modena, oltre che per Macerata, la quale ha regolato Nettuno per ...

Nuova trasferta per New Rimini, che sabato (15 luglio) sarà a Cupra Montana per le due gare in programma alle 15 e alle 20 nel girone C dellaB di. È la prima volta che le due squadre si affrontano in questa stagione. All'andata il turno fu bersagliato dal maltempo che prima indusse all'inversione di campo con gare a Rimini, ......

New Rimini è reduce dalle due vittorie di Fano e dopo aver acquisito l'aritmetica certezza dei playoff deve ora consolidare la prima posizione per affrontare il tabellone col vantaggio del fattore cam ...