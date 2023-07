Baseball | Serie A 2023 | Bologna vince la serie con San Marino | Parma in testa al girone G

(Di sabato 15 luglio 2023) Alla fine la spunta la Fortitudo. La squadra diha vinto l’importantissimacontro San, big match del turno di questa settimana valido per la poule scudetto del Campionato didi. La compagine emiliana infatti, dopo aver vinto gara-1 e perso gara-2 si è resa artefice di una gara-3 di alto profilo, sconfiggendo i Campioni d’Italia per 8-2, risultato maturato grazie a un secondo inning estremamente proficuo, dove ha messo a referto quattro punti per poi allungare di due nella terza ripresa e aumentando di altre due unità nella quarta e nella sesta. Tutto semplice perche, in quella che è sembrata una formalità, ha firmato il tris su Senago timbrando un facile 0-9, balzando in ...

Nel venerdì sera di Poule Scudetto in Serie A Baseball, San Marino torna in testa al gruppo G grazie alla rimonta nel finale sulla UnipolSai Bologna., ma il Parma Clima resta sulla scia della capolista: Matteo Bocchi (6 riprese inviolate) ...San Marino vince 5 - 3 e impatta la serie. SAN MARINO- UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA 5 - 3 BOLOGNA: Albert es (1/4), Paolini 2b (0/3), Josephina 3b (2/4), Helder 1b (2/3), Seferina ss (1/2), ...

