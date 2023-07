Bardonecchia | la sindaca Chiara Rossetti denuncia l’ex capo dei vigili urbani per molestie

(Di sabato 15 luglio 2023) Comportamenti «ossessivi e fastidiosi», oltre a una «reiterazione di tentativi di contatto invasivi dell’altrui sfera privata», senza consenso. Tradotto:. È questo il reato di cui dovrà risponderecomandante della polizia locale di, Alessandro Lovera, 52 anni, rimosso dall’incarico. A presentareè stata ladi. Le presuntesi sarebbero susseguite dal 13 agosto al 12 dicembre del 2022, quando Lovera era ildeidella città. Al centro dell’attenzione della Procura di Torino, come riporta l’edizione Torinese di La Repubblica, ci sarebbero diversi episodi in cui Lovera avrebbe agito con ...

Un corteggiamento, secondo la procura, «ossessivo e fastidioso». Un «bacio sulla guancia». Approcci fisici – mani sulle braccia e un presunto «strusciamento» – che sarebbero avvenuti senza il consenso ...«Ho respinto i suoi approcci sempre con molta educazione. Ho preso provvedimenti quando ho saputo che raccontava cose non vere in giro. L'ho fatto per tutelarmi. Non bisogna vergognarsi ma agire» ...