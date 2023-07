Barbara D’Urso età | ex marito | figli | studi | dove vive | foto instagram | addio Mediaset

Leggi su newstv

(Di sabato 15 luglio 2023)non sarà più una conduttrice dei canali, ma scopriamo tutto quello che occorre sapere sul suo conto. In questi ultimi giorni, non si fa altro che parlare di lei:. Dopo la ‘rivoluzione’ attuata da Pier Silvio Berlusconi in, la conduttrice campana è finita nell’occhio del ciclone per via della sua mancata riconferma. Dopo 15 anni di successi con Pomeriggio Cinque e tantissimi altri straordinari programmi, la regina di Canale 5 ha dovuto deporre le armi, lasciando tutti di stucco. Chi è l’exdie tutto quello che occorre sapere su di lei (newstv.it)è uno dei personaggi più amati della televisione italiana, ma siete ...