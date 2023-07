(Di sabato 15 luglio 2023) In una calda atmosfera nella città diche vive giorni di passione in attesanuova stagione, è un ex Milan che su Instagram ha, ancora una volta, mostrato un interesse per la squadra di. Stiamo parlando dell’attaccante, attualmente in forza al Sion, Mario. L’ex Milan come sempre ha trovato il modo L'articolo

Il settimanale Chi sembra chiaro sulla volontà del giocatore e scrive: "a un sacrificio economico pur di tornare in Italia. Il suo sogno si chiama Cagliari: cioè il club ...a fare un sacrificio economico per tornare in Italia - si legge sulla rivista - Il suo sogno si chiama Cagliari', neopromosso in Serie A e guidato da Claudio Ranieri.... che per arrivare al cartellino dell'esterno della Nazionale italiana èa offrire 60 milioni ... 20 milioni di euro Acquistato da: Liverpool Ceduto da: Roma Stagione: 2011/12 8) MARIO...

Balotelli pronto a rilanciarsi, Napoli l'occasione della carriera DailyNews 24

In queste settimane si è parlato tanto della possibilità per Balotelli di tornare in Turchia, ma il futuro di Mario sarà di nuovo in Italia.Mario Balotelli, attaccante di proprietà del Sion, sarebbe vicino ad un clamoroso ritorno in Turchia. Su di lui ci sarebbe il Trabzonspor Mario Balotelli, attaccante di proprietà del Sion, sarebbe vic ...