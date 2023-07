Balogun | il prezzo per l’Arsenal Nessun contatto con l’Inter

Leggi su inter-news

(Di sabato 15 luglio 2023) Il piano sul mercato delè completamente stato cancellato poco meno di 24 ore fa. Il comportamento di Romelu Lukaku non è piaciuto, i prossimi obiettivi secondo Fabrizio Romano su Youtube. OBIETTIVI – La trattativa tra Romelu Lukaku eè chiusa, non si farà più. Il primo obiettivo ora è Falorin, che ha segnato 21 gol con il Reims in Ligue 1 e ora è al. Il club vuole comprendere ora il costo del calciatore statunitense, che dovrebbe essere intorno ai 40 milioni. I nerazzurri sono rimasti scottati del comportamento di Lukaku, che ha parlato anche prima con la Juventus. L'accordo con il Chelsea era stato trovato, ma non è stato concretizzato.