Azione | Calenda annuncia nuovi arrivi | ipotesi D’Amato

(Di sabato 15 luglio 2023) Tra gli 'indiziati' l'ex assessore e candidato alla regione Lazio che si è dimesso dall'Assemblea nazionale Pd dopo la partecipazione di Schlein alla manifestazione M5S. Carlo Calenda ha convocato per lunedì una conferenza stampa in cui annuncerà nuovi ingressi in Azione. Tra gli 'indiziati' c'è l'ex assessore e candidato alla regione Lazio, Alessio D'Amato. Dalle parti di Azione l'indiscrezione non viene confermata né smentita. D'Amato si era dimesso alcune settimane fa dall'Assemblea nazionale Pd dopo la partecipazione di Elly Schlein alla manifestazione M5S in cui Beppe Grillo aveva parlato di 'brigate di cittadinanza' con l'invito a indossare 'passamontagna'.

L’ex Pd Alessio D’Amato pronto ad entrare in Azione: lunedì conferenza stampa di Calenda Il Fatto Quotidiano

