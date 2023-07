Avocado e miele | sambuco e cetriolo o fragola e finocchietto Ricette tutte da provare tratte dal libro A Modern Way to Cook di Anna Jones

Leggi su iodonna

(Di sabato 15 luglio 2023) INGREDIENTI X 4/6 ghiaccioli (per tre)Gusto: 2maturi, 300 ml acqua di cocco, il succo di 1 limone, i semi di un baccello di vaniglia o 1 cucchiaino di pasta di vaniglia, 1 cucchiaino diliquido. Gusto: 300 g, un mazzetto di menta fresca, 100 ml di sciroppo di, il succo e la scorza di 1-2 lime non trattati, un bel goccio di gin (opzionale). Gusto: 50 ml sciroppo d’agave, 100 ml acqua di cocco, 1 limone non trattato (il succo e la scorza), 1/2 cucchiaino di semi dipestati. ...