Autonomia | Schlein | da Nord a Sud Pd si batterà per fermare Governo

(Di sabato 15 luglio 2023) "Noi diciamo no a questadifferenziata, siamo qui per dirlo con tutto il Pd con una voce sola daa Sud il nostro partito siperl'differenziata di questo ...

Così la segretaria del Partito Democratico Elly, parlando all'incontro organizzato a Napoli contro il progetto didifferenziata del governo Meloni."Siamo molto felici di questa due ...Per la, il progetto di, mette a rischio "anche la scuola, per l'accesso all'istruzione che è determinante per il nostro futuro, del diritto al futuro delle nuove generazioni, la ...Stamane la leader protagonista della iniziativa dei Dem contro la riforma Calderoli. Il presidente e il figlio non partecipano. Documento dei consiglieri regionali: c'è la firma del segretario ...

Autonomia, Schlein: “Pd a Napoli per dire no alla riforma” La Repubblica

Napoli, 15 lug. (askanews) - 'Noi diciamo no a questa autonomia differenziata, siamo qui per dirlo con tutto il Pd con una voce sola da Nord a Sud ...Napoli, 15 lug. (askanews) - 'E' un progetto che ha voluto scavalcare il Parlamento, scavalcare i territori e che gioca con i diritti ...