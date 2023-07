Autonomia | Schlein | orrido baratto del governo con il presidenzialismo

(Di sabato 15 luglio 2023) Con il progetto dell'differenziata "ilsta lavorando per aumentare i divari territoriali. Questi divari, se acuiti, diventano barriere razziste, classiste e sessiste". A dirlo è la ...

Così Ellyall'iniziativa Pd a Napoli contro l'differenziata.A dirlo è la segreteria del PD Elly, durante il suo intervento all'iniziativa organizzata dal partito a Napoli contro l'differenziata. Per lail governo "con arroganza ha ...Così la segretaria del Pd, Elly, a margine dell'iniziativa nazionale del partito a Napoli, sull'differenziata. 'Naturalmente - ha aggiunto - è anche un rischio per la scuola, per l'...

Schlein a Napoli: «No all'autonomia, non c'è riscatto per l'Italia senza il riscatto per il Sud» ilmessaggero.it

Per la Schlein il governo "con arroganza ha suggellato un patto di potere con un orrido baratto e cioè il presidenzialismo per l'Autonomia differenziata'".(LaPresse) Sembrerebbe esserci sempre più distanza di vedute tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il Partito ...