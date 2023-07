Lo dice la segretaria del Pd, Elly, intervenendo alla manifestazione dem a Napoli contro l'differenziata. Pdspiega perché l'vista dalla maggioranza non è sostenibile. 'È un progetto che ha voluto scavalcare il Parlamento - aggiunge - scavalcare i territori e che gioca con i diritti ...Così la segretaria del Pd, Elly, a margine dell'iniziativa nazionale del partito a Napoli, sull'differenziata. "Naturalmente " ha aggiunto " è anche un rischio per la scuola, per l'...

Autonomia, Schlein: "Governo lavora per aumentare divari Paese" QUOTIDIANO NAZIONALE

"Una cosa voglio dire a Giorgia Meloni e la dico da qui: non si governa contro gli italiani, ma per gli italiani. Non si governa contro il Sud, ma per il Sud". La segretaria del Pd Elly Schlein ...AGI/Vista - "Questo governo lavora per aumentare i divari del Paese, a partire da quelli territoriali, che diventano barriere classiste, razziste e sessiste. Il Pd non ci sta". Lo dice la segretaria ...