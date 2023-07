Autonomia | Schlein a Meloni | ' non si governa contro italiani | ma per gli italiani'

(Di sabato 15 luglio 2023) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Cara Giorgianon sigli, ma per gli. Non siil Sud, ma per il Sud e per tutta l'Italia intera che è una e indivisibile". Così Ellyall'iniziativa Pd a Napolil'differenziata.

