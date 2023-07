Autonomia | lettera dell’arcivescovo di Napoli | Lacera il senso di solidarietà

(Di sabato 15 luglio 2023) “L’differenziata, per quanto la si voglia edulcorare con nuovi innesti terminologici che la gente non comprende, rompe questo concetto di unità,ildiche è proprio della nostra gente, divide il Paese, accresce la povertà già troppo estesa ed estrema per milioni di italiani. Infine, cancella d’un colpo quel bagaglio ricchissimo di conquiste democratiche realizzato dalle lotte popolari dal Risorgimento a oggi” Lo scrive, in unaaperta sull’differenziata l’arcivescovo di, Mimmo Battaglia, resa pubblica nella giornata in cui il Pd si mobilita proprio dacontro il progetto del Governo. Monsignor Battaglia sottolinea che la Costituzione “narra dell’eguaglianza autentica fra tutti i cittadini ...

