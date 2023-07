(Di sabato 15 luglio 2023) La morte di Silvio Berlusconi, con l’eredità lasciata ai figli, ha rivoluzionato ladeidi Forbes, che non mai è stata così lunga come oggi: rispetto al primato fatto segnare già in primavera, alla lista si sono sono aggiunti 5 paperoni portando a 69 gli uomini e le donne che nel nostro Paese superano con il loro patrimonio la soglia di un miliardo. Tra le nuove entrate, appunto, Eleonora, Barbare e Luigi Berlusconi che entrano dal fondo della graduatoria insieme a Fulvio Montipò, presidente e ad di Interpump Group S.p.A., gigante delle pompe ad alta pressione e del settore dell’oleodinamica, e a Danilo Iervolino, fondatore dell’Università telematica Pegaso di Napoli. Le prime posizioni In cima allamantiene il primo posto per distacco Giovanni Ferrero, ad dell’omonima ...

Aumentano i miliardari d’Italia: la nuova classifica QuiFinanza

La graduatoria di Forbes sugli uomini e le donne più ricchi d'Italia fa segnare un nuovo record accogliendo cinque nuove entrate, ...