ATV Tennis Open | Bouzas Maneiro e Serban volano in finale

Leggi su sportface

(Di sabato 15 luglio 2023) La migliorpossibile per la 13ª edizione dell’ATV. La prima testa di serie Jessicasi giocherà il titolo contro la numero due del seeding Ralucanell’appuntamento che andrà in scena domenica 16 luglio alle ore 10.30. Sui campi in terra rossa del Circolo Antico Tiro a Volo la giornata di semifinali è stata splendida e ha ripagato il pubblico con del grande. La spagnolaha messo fine alla favola di Jennifer Ruggeri per 7-5 7-5 e per la seconda volta in stagione giocherà per il titolo in un torneo ITF con $60.000 di montepremi. Il sabato si è aperto invece con la maratona di 2 ore e 47 minuti che ha visto la cipriota Ralucaimporsi sulla macedone Lina ...