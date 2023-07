Attivisti bloccano la strada | il camionista li investe Il video virale | ' Trasportava ossigeno per l' ospedale'

Le immagini sui social Follia alla Diamond League:in pista, l'azzurro Sibilio (400 ostacoli) viene rallentato e finisce quarto Il video Nel video si vede il camion arrivare in prossimità ...Il video, insieme ad altri in cui si mostrano episodi di violenza contro glida parte passanti, automobilisti e camionisti, è stato pubblicato dalla pagina Twitter di Letzte Generation , ...Hanno bloccato una strada a Stralsund, in Germania. Il camionista ha così deciso di reagire contro glidi "Ultima generazione" che da tempo utilizzano metodi non ortodossi per protestare contro l'inerzia davanti al cambiamento climatico. L'uomo, dopo averli spostati di peso, è passato col ...

Blitz di Ultima Generazione sulla Torino-Chivasso, attivisti bloccano ... Fanpage.it

In Germania una protesta di Ultima Generazione ha scatenato l'ira di un camionista: un manifestante è stato quasi investito ...Attivisti per il clima di "Ultima generazione" hanno bloccato nei giorni scorsi una strada a Stralsund, in Germania, nel mezzo di un'azione di protesta, impendendo il ...