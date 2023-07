Attivista di Ultima generazione quasi investito da un camionista in Germania | VIDEO

Leggi su tpi

(Di sabato 15 luglio 2023) Attivisti per il clima di “” hanno bloccato nei giorni scorsi una strada a Stralsund, in. Protesta che ha mandato su tutte le furie unche ha reagito in maniera violenta. Sul posto era presente anche la stampa, e la scena è diventata virale, immortalata in unpubblicato su Twitter che ha sollevato il dibattito tra quanti si sono schierati dalla parte degli ambientalisti e quanti con l’autotrasportatore. Ildapprima scende dal mezzo e sposta di peso uno dei ragazzi, poi torna a risale a bordo e mette in moto. Nel frattempo il cordone si è ricomposto, e stavolta il guidatore non esita a continuare la sua marcia, investendo uno degli ambientalisti, salvo poi frenare dopo qualche metro. German truck drivers in Stralsund have ...