ATP Gstaad 2023 | il tabellone Sonego e Fognini wild card | è possibile derby al secondo turno

(Di sabato 15 luglio 2023) Sorteggiato ilprincipale a, uno dei luoghi di montagna più conosciuti di Svizzera, sede anche di un popolare torneo ATP 250 che, nel 2018, è stato anche il primo vinto da Matteo Berrettini nella sua parabola agonistica. Vincitori italiani prima di lui Marcello Del Bello, Nicola Pietrangeli (su Roy Emerson, cui è intitolato il campo centrale) e Fabio. Proprio il ligure è uno dei due italiani al via. Ci sarebbe stato in origine solo Lorenzo, ma il taggiasco ha ottenuto una, non potendo entrare per classifica viste le complicazioni del suo. E tra i due azzurri potrebbe esserci unal. Il potrebbe sembra poter diventare piuttosto facilmente un sarà, perché ...

- Torna in campo Fognini: Sonego sul suo cammino Atornerà in campo Fabio Fognini . Il ligure si è infortunato al Roland Garros e ha saltato tutta la stagione sull'erba. Oltre a ...MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE250(1) Bautista Agut bye Cachin vs Daniel Munar vs (WC) Ritschard Wawrinka vs (6) Carballes Baena (4) Hanfmann bye Bonzi vs ...si gioca in una delle principali mete turistiche nel sud - est della Svizzera. La prima edizione del torneo risale al 1915. Oggi il Centrale è intitolato all'australiano Roy ...

Atp Bastad - Draw: Possibile derby tra Musetti e Arnaldi. Fognini in campo a Gstaad Tennis World Italia

Stan Wawrinka (ATP 88) affronterà uno specialista della terra battuta nel primo turno dello Swiss Open di Gstaad, dove fa il suo ritorno dopo dieci anni di assenza. Il vodese affronterà Roberto ...Il ligure si è infortunato al Roland Garros e ha saltato tutta la stagione sull’erba. Oltre a Fognini, anche Lorenzo Sonego disputerà il torneo svizzero. Come accaduto a Musetti e Arnaldi a Bastad, ...