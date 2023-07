Atp 250 Gstaad 2023 | montepremi e prize money

(Di sabato 15 luglio 2023) Ile ildell’ATP 250 di(Svizzera), torneo di scena da lunedì 17 a domenica 23 luglio sui campi in terra battuta in altura della cittadina elvetica. Difenderà i colori azzurri il solo Lorenzo Sonego, che proverà a riscattarsi dopo l’eliminazione al primo turno in quel di Wimbledon. I suoi avversari più accreditati sono lo svizzero Stan Wawrinka, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, l’austriaco Dominic Thiem e il serbo Miomir Kecmanovic. Da tenere d’occhio anche il tedesco Daniel Altmaier, il ceco Jiri Lehecka e il giovane padrone di casa Dominik Stricker, entrato in tabellone grazie ad una wild card concessa da parte degli organizzatori. Proveranno a dire la loro pure il serbo Laslo Djere, lo spagnolo Jaume Munar e il giapponese Taro Daniel, sempre insidiosi su questa ...

E' stato sorteggiato il tabellone delle qualificazioni dell'di Gstaad , in Svizzera. Presenti tre italiani che si giocheranno l'accesso al main draw. Raul Brancaccio , testa di serie numero 6, se la vedrà con il francese Blancaneaux e poi eventualmente ...Sono tre i tennisti italiani in gara n ello "Swiss Open Gstaad", torneocon un montepremi di 562.815 euro che si disputa sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica (live su SuperTennis a partire da lunedì). Raul Brancaccio, n.135e sesta ...Il montepremi ed il prize money del torneodi Newport 2023 , evento in programma dal 17 al 23 luglio in Rhode Island. Tommy Paul e Adrian Mannarino, quest'ultimo un vero specialista della superficie, sono le prime due teste di serie di ...

ATP 500 Washington e ATP 250 Kitzbhuel e Los Cabos: Entry list Md e Qualificazioni LiveTennis.it

Sono tre i tennisti italiani in gara n ello “Swiss Open Gstaad”, torneo ATP 250 con un montepremi di 562.815 euro che si disputa sulla terra ...I due Lorenzo, con Cecchinato e Arnaldi, giocheranno in Svezia e in Svizzera sulla terra la prossima settimana ...