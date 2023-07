Atletica | Michele Fina solleva il giavellotto italiano | bronzo agli Europei Under 23!

Leggi su oasport

(Di sabato 15 luglio 2023)ha conquistato una bella meda dinel tiro del23 dileggera, in corso di svolgimento a Espoo (Finlandia). Un risultato che fa morale, in una specialità spesso complessa alle nostre latitudini e che aspettava da tempo un atleta in grado di mettersi in mostra a livello internazionale. Con una magica spallata da 77.23 metri, piazzata al quinto tentativo, il friulano ha ritoccato di quasi due metri il precedente personale (75.52 il 16 aprile a Treviso) e ha ampiamente riscattato la prestazione sottotono esibita tre settimane faa squadre (69.47 e quattordicesimo posto nel weekend poi risultato trionfale per l’Italia). Il 20enne ...