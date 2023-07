Atletica | Lorenzo Simonelli ed Elena Carraro argento agli Europei Under 23 Doppietta tra gli ostacoli

(Di sabato 15 luglio 2023)ha conquistato la meda d’sui 11023 dileggera, in corso di svolgimento a Espoo (Finlandia). L’azzurro ha dato vita all’attesissimo duello con il giovane talento francese Sasha Zhoya: lo spalla a spalla si è protratto per otto barriere dopo l’eccellente partenza del nosto portacolori, ma una volta valicata l’ultima difficoltà è stato il transalpino ad avere uno spunto migliore e a imporsi in 13.31, precedendo il laziale di cinque centesimi. Il 21enne, che ieri si era distinto su pista bagnata con il crono di 13.33 (record italiano di categoria), non è riuscito a migliorarsi nell’atto conclusivo e si è dovuto accontentare della piazza d’onore. Sul volto di ...

Lorenzo Simonelli ha conquistato la medaglia d'argento sui 110 ostacoli agli Europei Under 23 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Espoo (Finlandia). L'azzurro ha dato vita all'attesissimo duello con il giovane talento francese Sasha Zhoya.