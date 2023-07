Atletica | la gioia della 4×100 azzurra | “Staffetta preparata in pochissimo tempo | è un punto di partenza

(Di sabato 15 luglio 2023) Una giornata decisamente memorabile ai Campionati Europei U23 dileggera, rassegna in fase di svolgimento a Espoo, in Finlandia. Gli azzurri infatti ha conquistato sei medaglie, tra cui spicca l’eccezionale oro nella, arrivato grazie alla straordinaria prestazione di Eric Marek, Matteo Melluzzo, Marco Ricci e Junior Tardioli, abili a imporsi con ildi 38.92, superando di misura la Francia per appena tre millesimi. Unaincontenibile quella degli azzurri che, ai microfoniFIDAL, non sono riusciti a trattenere la propria felicità: “Non ci credo ancora, questal’abbiamoinma siamo stati davvero bravi a riuscirci in un ‘niente’. Ci stimoliamo a vicenda, negli ultimi due ...

Come sempre professa ammirazione per Djokovic, suo avversario nella finale di domenica, e... " dal punto di vista della preparazionenon farò nulla di diverso; mi concentrerò nella ...L'altraazzurra, sempre dagli ostacoli, è la doppia qualificazione in finale di Elena Carraro e Veronica Besana, entrambe con 12.98, secondo e terzo tempo complessivo d'accesso al turno ...... la prima olimpionica della specialità prematuramente scomparsa a cui è intitolato il meeting, e un nuovo test al massimo livello per Sara Fantini che a Chorzow ha vissuto ladel successo anche ...

Atletica, la gioia della 4x100 azzurra: "Staffetta preparata in pochissimo tempo, è un punto di partenza OA Sport

Prima medaglia d’oro per gli azzurri che fissano un nuovo record nella 4×1000 maschile agli Europei Under 23 di atletica ...Italia campione d’Europa U23 con la 4x100! DIRETTA STREAMING su www.allathletics.tv. In Finlandia Marek, Melluzzo, Ricci e Tardioli conquistano l’oro con 38.92. IN AGGIORNAMENTO È in giornate come que ...