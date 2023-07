Atletica | Europei U23 | 6 podi per l’Italia tra corsa e lanci

Leggi su sportface

(Di sabato 15 luglio 2023) Ben 6 volte sulo nella giornata di oggi perche, a livello di Under 23, ha partecipato ai Campionatidi categoria dileggera. Allo stadio ‘Leppaevaara’ di Espoo, localita’ nei pressi della capitale finlandese Helsinki, il pomeriggio si è aperto con l’oro nella 4×100 maschile: Eric Marek, Matteo Melluzzo, Marco Ricci e Junior Tardioli hanno trionfato in 38?92, miglior crono di sempre di una nazionale azzurra under 23. Seconda la Francia e terza la Polonia. Doppia soddisfazione azzurra nei 10.000 metri femminili per Sara Nestola, argento dopo una prestazione autorevole conclusa in 33’17?51, e Aurora Baldo, bronzo in 34’12?75. Doppio argento poi sugli ostacoli. Lorenzo Simonelli è giunto secondo nei 110 in 13?31 preceduto di appena cinque centesimi dal francese Sasha Zhoya. Seconda anche ...