Athletico Paranaense vs Bahia – probabili formazioni

(Di sabato 15 luglio 2023) Cinque posizioni separanonella classifica del Campeonato Brasileiro Serie A in vista della partita di domenica 16 luglio all’Arena da Baixada. L’allenatore provvisorio Wesley Carvalho è rimasto senza vittorie nelle ultime due partite di campionato, mentre la squadra ospite cerca la prima vittoria in quattro partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 23:30 ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreNonostante l’non sia riuscito a vincere due partite consecutive, rimane a quattro punti di distanza da un posto in Copa ...

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma %s Foto rimanenti Calciomercato Vidal all': i colpi all'estero Nuova avventura per Vidal, che saluta il Flamengo e firma a parametro zero con l'...Finita l'avventura al Flamengo, l'ex Inter e Juventus Arturo Vidal riparte dall'. Dopo i rumors delle scorse giornate ecco anche l'annuncio ufficiale del club brasiliano arrivato in queste ore. Sul sito del club e sui canali social tutti i dettagli dell'...Il centrocampista cileno (36 anni ex Juventus, Bayern Monaco, Barcellona e Inter) si è accordato con l'per un contratto fino a dicembre 2023 con opzione per un altro anno. 8.08 - ...

UFFICIALE: Nuova avventura per Arturo Vidal. Il cileno ha firmato con l'Athletico Paranaense TUTTO mercato WEB

L'ex centrocampista di Inter e Juventus è ufficialmente un giocatore del Furacão: in squadra scherzano sul suo arrivo.Finita l'avventura al Flamengo, l'ex Inter e Juventus Arturo Vidal riparte dall' Athletico Paranaense. Dopo i rumors delle scorse giornate ecco anche l'annuncio ufficiale del club brasiliano arrivato ...