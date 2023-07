Atalanta | doppia seduta nel ritiro di Clausone | assente Miranchuk

(Di sabato 15 luglio 2023) È iniziata neldila nuova stagione dell’, che nella giornata odierna di sabato 15 luglio ha svolto la prima. In mattinata gli orobici si sono dedicati alla parte atletica, mentre nel pomeriggio c’è stato spazio per una partitella in famiglia a campo ridotto. Presente a bordo campo per tutta lapomeridiana il presidente Antonio Percassi, che ha osservato i propri ragazzi in azione, per poi salutarli insieme a Gasperini. Da segnalare l’assenza di, ai box per lombalgia, mentre si è allenato Rafael Toloi. SportFace.

Atalanta, prima doppia seduta in ritiro. Domenica la prima amichevole L'Eco di Bergamo

CALCIO. Giornata d’intenso lavoro sabato 15 luglio per i nerazzurri: a bordo campo anche il presidente Antonio Percassi, in tribuna 1500 tifosi. Ha raggiunto la squadra anche Toloi. Domenica alle 17 ...Le nuove casacche sono state realizzate con tessuti riciclati al 100%. Classico nerazzurro per la prima maglia, fondo bianco per le trasferte. Lo sponsor è ancora Radici ...