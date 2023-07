Asllani | rebus Inter | avrà più spazio o altra stagione ai margini?

Leggi su inter-news

(Di sabato 15 luglio 2023)è arrivato a Milano un anno fa dall’Empoli. Ora la sua posizione nell’è sempre più un. Sarà la seria alternativa a Chalanoglu da regista o solo uomo da turnover? INIZIO AI– Kristjanviene sicuramente da unadeludente in termini di aspettative. È vero, non era facile farsi largo tra Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu ma i numeri dicono di più. Solo 858 minuti all’attivo spalmati in 29 presenze in tutte le competizioni. Più nello specifico, sono solo 5 le partite in cuiè partito da titolare. Quello che più stupisce è, però, la poca fiducia concessa da Simone Inzaghi al ragazzo anche in occasione di turnover. Infatti, l’allenatore dell’ha preferito più volte Roberto Gagliardini a gara in corso. ...