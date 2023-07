Ascolti TV | Venerdì 14 luglio 2023

(Di sabato 15 luglio 2023) Tali e Quali Nella serata di ieri,14, su Rai1 la replica di Tali e Quali ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 La Ragazza e l’Ufficiale ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 L’Isola delle Trenta Bare è la scelta di .000 spettatori (%). Su Italia1 Chicago P.D. totalizza .000 spettatori pari al %. Su Rai3 Judas and the Black Messiah arriva a .000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 La pantera rosa raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 I delitti del BarLume – Aria di mare ottiene .000 spettatori (%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza interessa .000 spettatori (%). Sul 20 Special Forces – Liberate l’ostaggio è scelto da .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Techetechetè ...

...verranno trasmessiprossimo, 21 luglio, sempre in prima serata, dalle ore 21:20 circa. In attesa di scoprire come il pubblico ha accolto la seconda puntata di stasera, in termini di, ...E mentre vanno in onda i tre episodi, e in attesa di scoprire come sono andati glidella serata, scopriamo cosa accadrà nei tre episodi in onda nel prossimo appuntamento, ovvero21 ......nella storia della musica elettronica sceglie Roma per il debutto italiano del nuovo show (... I saluti li affidano a Personal Jesus, un 'Gesù personale, qualcuno chele tue preghiere'. ...