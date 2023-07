Ascolti tv ieri | vince replica Tali e Quali | risale Estate in Diretta su Rai1

(Di sabato 15 luglio 2023) Glitv di, venerdì 14 luglio 2023, hanno fatto registrare la vittoria delladisuvista da 1.999.000 telespettatori, 16.3% di share (puntata inedita trasmessa il 28 gennaio 2023 con 3.534.000 spettatori, 20.5%). Al secondo posto dei programmi più visti La Ragazza e l'Ufficiale su Canale 5: 16.75.000, 14% di share. Molto bene Chicago P.D. su Ia 1 che ha tozzato 1.290.000 spettatori, 9.4%, e altrettanto bene Quarto Grado - Le Storie su Rete 4 seguito da 1.027.000 spettatori, 9.6% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 L'Isola delle 30 Bare 519.000, 4% Rai3 Judas and the Black Messiah 321.000, 2.4% La7 La Pantera Rosa 404.000, 3.1% TV8 ...

tv,sera: Tali e Quali Show vs La ragazza e l'ufficiale. Auditelsera, 14 luglio 2023 Sfida Rai1 e Canale 5: "Tale e Quale Show" contro "La ragazza e l'ufficiale". Chi ha vinto Rai ..., l'invito a a cogliere l'attimo, è stato colto a pieno. Nessuno escluso. Depeche Mode, il ... I saluti li affidano a Personal Jesus, un 'Gesù personale, qualcuno chele tue preghiere'. ...Al secondo posto 'Felicissima Sera All Inclusive' in replica su Canale 5 (Foto 123Rf) La nuova puntata di 'Noos L'Avventura della Conoscenza', trasmessa13 luglio 2023 da Rai1, è stata la ...

Ascolti tv giovedì 13 luglio 2023: Noos – L’avventura della conoscenza (15.2%), Felicissima Sera (11.6%), Non sono una signora (7.2%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv 14 luglio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...La scheda del telefono intestata allo studio legale tra i cui avvocati c’è anche il padre Ignazio La Russa. Investigatori a caccia di foto e messaggi che il giovane potrebbe avere scambiato con la pre ...