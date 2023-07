Ascolti TV di venerdì 14 luglio 2023 | La Ragazza e l’Ufficiale e Tali e Quali | ecco chi ha vinto

tv di14 luglio 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5 . " Tali e Quali Show " contro " La ragazza e l'ufficiale ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,......verranno trasmessiprossimo, 21 luglio, sempre in prima serata, dalle ore 21:20 circa. In attesa di scoprire come il pubblico ha accolto la seconda puntata di stasera, in termini di, ...E mentre vanno in onda i tre episodi, e in attesa di scoprire come sono andati glidella serata, scopriamo cosa accadrà nei tre episodi in onda nel prossimo appuntamento, ovvero21 ...

Ascolti tv venerdì 14 luglio 2023: Tale e Quale Show (16.3%), La ragazza e l’ufficiale (14%) | Dati Auditel SuperGuidaTV