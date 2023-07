(Di sabato 15 luglio 2023)Melo ha un contratto con la Juventus fino al 2025, ma Allegri non conta su di lui. Attualmente ci sono diversi club interessati al brasiliano e laè l’ultima ad essersi aggiunta alla lista Laè entrata in scena per ingaggiareMelo. Il centrocampista brasiliano ha un contratto con la Juve L'articolo

Arthur, continua il pressing della Fiorentina DailyNews 24

Tanta voglia di rivincita dopo l'annata negativa al Liverpool e qualità da top player: il brasiliano ex Barcellona, rientrato alla Juve, si candida per diventare un pun to di forza per il centrocampo ...Parti al lavoro, ma la strada sembra in discesa con la contribuzione della Juventus all’ingaggio. Italiano ha approvato fin da subito Un nome da copertina che però oltre al curriculum porti con sé in ...