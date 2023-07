Arrestato dopo 10 anni il serial killer di Long Island | architetto insospettabile avrebbe ucciso almeno 3 ragazze

(Di sabato 15 luglio 2023) Di giorno lo studio di architettura vicino all’Empire State Building, di notte li video di donne torturate e le 92 pistole conservate nella cassaforte di casa a cinquanta chilometri da New York. L’uomo che la polizia Usa haper uno dei "cold case" più intricati degli ultimi dieci, l’ omicidio ditre giovani donne a, sembra uscito dalle pagine di un romanzo...

... tra le persone uccise ci sono molte vittime delle violenze seguite all'assassinio del governatore del Darfur occidentale, Khamis Abdullah Abakar, il 14 giugno, pocoessere statodalle ...giovedì notte, Heuerman si è dichiarato innocente. Il giudice ne ha convalidato l'arresto, sottolineando "l'estrema depravazione" dei reati di cui è accusato. L'uomo è stato incriminato per ...Vico Equense, ruba e - bike a pochi passi dalla caserma dei carabinieri:Nei guai Giuseppe Sepe, 45enne già noto alle forze dell'ordinequasi due anni di attese, arriva il giorno della ...

Usa, arrestato sospetto serial killer: incastrato 13 anni dopo da Dna ... Adnkronos

Secondo il gip del tribunale di Bari, il medico Vito Lorusso approfittava della situazione di difficoltà dei suoi pazienti per ottenere mazzette in denaro ...