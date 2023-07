Arrestati tre spacciatori a Napoli

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 15 luglio 2023) in due diversi interventi. due avevano cocaina mentre l’altro hashish e marijuana . In due diversi interventi interventi degli agenti dell’Ufficio prevenzione Generale. Uno avvenuto nel pomeriggio in piazza San Francesco a Caupana e il secondo in via Domenico Fontana nel Quartiere diArenella. Piazza San Francesco a Capuana:dueIeri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale svolgevano un servizio di controllo del territorio. In in piazza San Francesco a Capuana. Hanno notato, in prossimità di un cantiere edile, due uomini. I due, che dopo aver prelevato qualcosa dal retro di una lamiera l’hanno consegnata, in cambio di una banconota, a due persone. I due “acquirenti” alla vista della Polizia, si sono date alla fuga. I poliziotti hanno bloccato gli...