Arrampicata sportiva | Coppa del Mondo Lead 2023 | a Briancon fuori in semifinale Ghisoldi e Tomatis

(Di sabato 15 luglio 2023) Entra nel vivo il fine settimana dideldia Briançon, in Francia. La prima delle due giornate di questo week-end dedicato alle prove tecniche delal maschile e al femminile ha visto andare in scena le qualificazioni e in seguito le semifinali. Erano riusciti a superare il primo ostacolo Stefanoe Giorgio, rispettivamente 15° e 25° nella prova eliminatoria. In, però, gli azzurri si sono migliorati ma non sono stati in grado di guadagnarsi il pass per l’atto conclusivo. Ghisolfi è 14°,18°. Nelle qualificazioni erano stati eliminati Luca Boldrini, Davide Marco Colombo e Gabriele Moroni. Al femminile tutte le azzurre: ...