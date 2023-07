Arrampicata | Coppa del Mondo Briancon 2023 | dominio Giappone al maschile | Lukan vince tra le donne

Leggi su sportface

(Di sabato 15 luglio 2023) E’in camponella tappa dideldisportiva che si è conclusa questa sera a, in Francia. Nell’appuntamento dedicato al solo lead, quest’oggi erano in programma le finali, ed è il paese nipponico a monopolizzare le prime sei posizioni dell’atto conclusivo tra gli uomini: la vittoria, infatti, va a Sorato Ankaru, sul podio anche Taisei Homma e Satone Yoshida, mentre completano il sestetto tutto Sol Levante anche Yoshiyuki Ogata, Shion Omata e Masahiro Higuchi. Per quanto riguarda gli azzurri, ieri i migliori erano stati Stefano Ghisolfi e Giorgio Tomatis, che avevano superato la prima eliminatoria non riuscendo però a entrare tra i dieci della finale e fermandosi così in semifinale col quattordicesimo e ...