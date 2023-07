Apuane | muore escursionista dopo un volo di 50 metri

Un uomo è morto questa mattina dopo una caduta sul monte Procinto sulle Alpinel comune di Stazzema. Come si apprende dalla Asl la vittima ha sbattuto la testa riportando un trauma cranico. Il 118 è stato chiamato poco dopo le 9, un operatore si è calato dall'...La tragedia delle Alpi. Escursionista tedesca cade dal Monte Baldo,a 54 anni. Secondo una prima ricostruzione riportata da 'L'Arena', la donna stava percorrendo il sentiero tracciato ...Soccorso in codice rosso, è deceduto in ambulanza durante il trasferimento all'ospedaledi Massa. Sul posto per il 118 sono intervenute l'automedica di Carrara e l'ambulanza della Pubblica ...

Precipita per 50 metri, escursionista muore sulle Apuane RaiNews

Incidente sulle Alpi Apuane questa mattina, 15 luglio 2023. Un escursionista originario di La Spezia è morto in seguito a una caduta di circa 50 metri mentre stava percorrendo un tratto di ...