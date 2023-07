Antonio Tajani è il nuovo segretario nazionale di Forza Italia | dopo la morte di Berlusconi eliminato il ruolo di presidente

ha affiancato il presidente Silvio Berlusconi sin dall'inizio. È nel solco della continuità e ha grande riconoscibilità a livello nazionale e internazionale. Non vedo chi meglio di lui ...ha tutte le carte per essere ciò che a Forza Italia serve. Lui con la sua esperienza, la sua coerenza e la lealtà che ha sempre dimostrato, sono certo che permetterà al nostro partito ...Oggi i duecento delegati del Consiglio Nazionale, all'unanimità, hanno eletto alla guida del partito, già presidente del Parlamento europeo, oggi Vicepremier e Ministro degli Esteri, e'...

Forza Italia, Antonio Tajani eletto all'unanimità segretario nazionale RaiNews

«Carissimi, grazie per l'appoggio e vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà e grazie per tutto ciò che farete d'ora in poi per continuare a far valere gli ideali di libertà, progresso e de ...(ANSA) - ROME, JUL 15 - Deputy Premier and Foreign Minister Antonio Tajani was elected Forza Italia (FI) secretary by the centre-right party's national council in Rome on Saturday. It is the first tim ...