Antognoni | «Dybala è come Platini | su Luis Alberto…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 15 luglio 2023) Le parole di Giancarlo, ex calciatore e capitano della Fiorentina, su PauloAlberto. Tutti i dettagli Giancarlo, ex capitano della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. LE PAROLE – «Il 4-4-2 e il 4-3-3 hanno ucciso i 10 veri, quelli che stanno dietro le punte. L’unico sistema tattico in cui in teoria possono sopravvivere è il 4-2-3-1, ma diventano seconde punte. Un 10 vecchi tempi?ha tantissimo di, anche se forse è più punta. Potrebbe fare il secondo attaccante. Ma qualcuno in Serie A c’è, tipo Pellegrini.Alberto? Sicuro. Lui è proprio un 10 classico. Spiace che sia stato un po’ fuori dal progetto di Sarri che poi, però, l’ha recuperato. Capisco che i tecnici vogliano gente concreta, fisica, ma ...