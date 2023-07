Ambra Angiolini fa gli auguri al fidanzato | «Andrea del mio cuore» Fan in tilt per la dedica romantica

Leggi su blog.libero

(Di sabato 15 luglio 2023)speciali.esce allo scoperto e pubblica una storia senza lasciare dubbi. In una story Instagram, la showgirl fa glial suo nuovo amoreBosca: «Con la pioggia o con il sole… sempre cielo sei.#andrè del mio» scrive a corredo di una foto dell’attore in costume, seduto su uno scoglio in riva al mare. Un’immagineche manda ini fan: è una chiara dichiarazione d’amore? Sembrerebbe proprio di sì. ll nuovo amore E’ ormai da tempo che la storia d’amore diprosegue e sembra andar a gonfie vele. Ma poche volte l’attrice si è esposta parlando del collega. Un’occasione è stata ad esempio nel giorno del suo compleanno il 22 aprile, ...