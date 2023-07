Altafini | «I napoletani sono uguali ai brasiliani Nessuno ha mai giocato meglio di Pelè»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 15 luglio 2023) Joséintervistato dal Foglio. Parla del Brasile, di, anche di Napoli. “Al Napoli con Sivori fu un anno bellissimo. Trovammo subito l’intesa giusta. Arrivammo secondi e riportammo, dopo tanti anni, ottantamila persone al San Paolo. Vedere tutta quella gente, pazza di noi, fu una soddisfazione enorme”. La saudade non è mai stata un problema? “Gli italianimolto simili ai. I, in particolare,praticamente. Gol a parte, ho fatto qui la stessa vita che avrei fatto là”. Era ai Mondiali del 58 col Brasile, quelli dell’esplosione di. Partì titolare “Non avevo neppure 20 anni ed ero già campione del mondo. All’inizio ero io il titolare e feci in tempo a segnare in fretta e furia due gol. ...